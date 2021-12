Messa in tv Natale 25 dicembre oggi in tv su Rai Uno: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 25 dicembre 2021) Il programma della Santa Messa di Natale su Rai Uno per oggi, sabato 25 dicembre con Papa Francesco. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 11:00. A partire dalle ore 12.00, invece, il Messaggio natalizio del Pontefice. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 11:00 – Santa Messa 12:00 – Messaggio natalizio di Papa Francesco SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Il programma della Santadisu Rai Uno per, sabato 25con Papa Francesco. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 11:00. A partire dalle ore 12.00, invece, ilggio natalizio del Pontefice. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 11:00 – Santa12:00 –ggio natalizio di Papa Francesco SportFace.

Advertising

stanzaselvaggia : Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Di… - vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - vaticannews_it : #24dicembre ??Ore 19.20 #live dalla Basilica Vaticana, Santa Messa presieduta da #PapaFrancesco, nella Solennità del… - CordeSant : Natale del Signore - Santa Messa - 25.12.2021 - GennaroMaria498 : RT @Giovaguerrato: Dite al gaucho abusivo che non c’è nessun coprifuoco. La messa di Natale alle 19,30 non ha nessun senso -