Mertens si allena a Natale: il video (Di sabato 25 dicembre 2021) Natale di lavoro per Dries Mertens, che anche se è in vacanza continua ad allenarsi, un video è stato postato sui social. A farlo è stato il giocatore attraverso i propri profili ufficiale, oltre che la compagna Kat. Mertens continua a mantenersi in forma anche durante i giorni di riposo, per un atleta è importante recuperare, ma allo stesso tempo bisogna sempre tenere il fisico attivo. Mertens da grande professionista ha deciso di continuare ad allenarsi anche a Natale. Il giocatore vuole farsi trovare pronto per la ripresa degli allenamenti. Il Napoli tornerà in campo il 6 gennaio e senza Osimhen, sarà Mertens a giocarsi una maglia da titolare con Petagna. Mertens vorrebbe giocare di più e lo ha ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 dicembre 2021)di lavoro per Dries, che anche se è in vacanza continua adrsi, unè stato postato sui social. A farlo è stato il giocatore attraverso i propri profili ufficiale, oltre che la compagna Kat.continua a mantenersi in forma anche durante i giorni di riposo, per un atleta è importante recuperare, ma allo stesso tempo bisogna sempre tenere il fisico attivo.da grande professionista ha deciso di continuare adrsi anche a. Il giocatore vuole farsi trovare pronto per la ripresa deglimenti. Il Napoli tornerà in campo il 6 gennaio e senza Osimhen, saràa giocarsi una maglia da titolare con Petagna.vorrebbe giocare di più e lo ha ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Napoli, Mertens si allena in palestra a #Natale - susydigennaro : RT @napolimagazine: SUPER - Napoli, Mertens si allena in palestra a Natale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPER - Napoli, Mertens si allena in palestra a Natale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPER - Napoli, Mertens si allena in palestra a Natale - apetrazzuolo : SUPER - Napoli, Mertens si allena in palestra a Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens allena Il Giornale: Spalletti il mangia - centravanti. Icardi, Totti, ora Mertens, gli piace ledere la maestà altrui Lo scrive, su Il Giornale, Riccardo Signori, accusando il tecnico del Napoli di avere una naturale propensione a 'mangiarsi' i centravanti delle squadre che allena. Si riferisce al fatto che l'...

DIRETTA/ Napoli Empoli (risultato finale 0 - 1): colpaccio toscano con Cutrone! ... e l'atmosfera di casa; oggi però la squadra toscana la allena con grande successo Aurelio ...precede è proprio un 5 - 1 che mise in mostra nel novembre del 2018 la grande qualità di Dries Mertens. Era ...

Mertens si allena a Natale: il video Napolipiu.com Mertens si allena a Natale: il video Natale di lavoro per Dries Mertens, che anche se è in vacanza continua ad allenarsi, un video è stato postato sui social ...

Discussione tra Spalletti e Mertens dopo la sostituzione: il retroscena Le colpe vanno sempre distribuite, ma ritengo che i principali colpevoli siano sempre i calciatori, che sono coloro che scendono in campo. La decisione che ha fatto e sta facendo discutere, non sarebb ...

Lo scrive, su Il Giornale, Riccardo Signori, accusando il tecnico del Napoli di avere una naturale propensione a 'mangiarsi' i centravanti delle squadre che. Si riferisce al fatto che l'...... e l'atmosfera di casa; oggi però la squadra toscana lacon grande successo Aurelio ...precede è proprio un 5 - 1 che mise in mostra nel novembre del 2018 la grande qualità di Dries. Era ...Natale di lavoro per Dries Mertens, che anche se è in vacanza continua ad allenarsi, un video è stato postato sui social ...Le colpe vanno sempre distribuite, ma ritengo che i principali colpevoli siano sempre i calciatori, che sono coloro che scendono in campo. La decisione che ha fatto e sta facendo discutere, non sarebb ...