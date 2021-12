Mercedes me/Pro - Il meglio di due mondi si fonde (Di sabato 25 dicembre 2021) Mercedes me sale su tutti i veicoli MercedesBenz, con i clienti Mercedes Pro che vengono migrati sulla piattaforma di connettività e servizi della Casa della Stella. In questo modo i clienti delle flotte commerciali potranno godere di tutti i prodotti di Mercedes-Benz connectivity services. "Un gran numero di nostri clienti utilizza veicoli Mercedes-Benz sia per scopi privati, sia commerciali. Per questo motivo stiamo ora andando incontro alle molteplici richieste da parte dei clienti per una soluzione chiara ed uniforme, raggruppando in un'unica offerta i nostri servizi di connettività Mercedes me e Mercedes Pro" spiega Tanja Wagner, Head of commercial connectivity MercedesBenz. Integrazione tra profili aziendali e privati. Su ... Leggi su quattroruote (Di sabato 25 dicembre 2021)me sale su tutti i veicoliBenz, con i clientiPro che vengono migrati sulla piattaforma di connettività e servizi della Casa della Stella. In questo modo i clienti delle flotte commerciali potranno godere di tutti i prodotti di-Benz connectivity services. "Un gran numero di nostri clienti utilizza veicoli-Benz sia per scopi privati, sia commerciali. Per questo motivo stiamo ora andando incontro alle molteplici richieste da parte dei clienti per una soluzione chiara ed uniforme, raggruppando in un'unica offerta i nostri servizi di connettivitàme ePro" spiega Tanja Wagner, Head of commercial connectivityBenz. Integrazione tra profili aziendali e privati. Su ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Pro Mercedes me e Mercedes PRO si fondono Prossimamente, gli attuali utenti di Mercedes PRO otterranno servizi relativi ai veicoli da Mercedes me, che saranno identici o comparabili a quelli proposti finora, beneficiando così anche del ...

LEGO Speed Champions: annunciati per marzo i nuovi set 2022! ... la Aston Martin Valkyrie AMR PRO sarà prodotta in 150 esemplari coupé e 85 esemplari spider. La ... una vettura presentata nel 2019 equipaggiata con il motore V8 biturbo da 4.0 litri di Mercedes - AMG, ...

Mercedes me/Pro - Il meglio di due mondi si fonde - Quattroruote.it Quattroruote Mercedes GLE PHEV diesel, PRO e CONTRO | La pagella e tutti i numeri della prova strumentale Come va la Mercedes GLE PHEV? C’è solo un modo per scoprirlo: provarlo - davvero. Perché raccontare un mezzo è semplice. Ma giudicarlo, in maniera oggettiva, è tutto un altro discorso. Per questo, noi ...

Il meglio di due mondi si fonde I clienti della piattaforma commerciale (Pro) migrano su quella che già equipaggia tutti i modelli della Casa della Stella. Potendo così accedere a tutti i servizi basati sulla connettività di questa ...

