Mercato Milan, il tormentone: Kessie, rinnovi o te ne vai? (Di sabato 25 dicembre 2021) Franck Kessie e un rinnovo con il Milan che non arriva. Dalla promessa d'amore, ai dubbi e alle richieste alte attuali. Cosa succederà? Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 dicembre 2021) Francke un rinnovo con ilche non arriva. Dalla promessa d'amore, ai dubbi e alle richieste alte attuali. Cosa succederà?

Advertising

Jordanesimo : RT @LouGirardiReal: Auguri milanisti… sono un rossonero e posso solo dirvi preparatevi ai due colpi di mercato del #Milan. - RadioFebbrea90 : #Mercato #Milan - Svolta improvvisa, #Maldini torna sul pallino di #Pioli - Milannews24_com : #Milan, il mercato per credere allo scudetto: serve un colpo per reparto - gilnar76 : #Milan, il mercato per credere allo scudetto: serve un colpo per reparto #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - KaneACMilan : RT @LouGirardiReal: Auguri milanisti… sono un rossonero e posso solo dirvi preparatevi ai due colpi di mercato del #Milan. -