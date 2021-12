Medjugorje | Messaggio annuale del 25 dicembre 2021 al veggente Jacov

(Di sabato 25 dicembre 2021) Jocov Colo, uno dei sei veggenti di, in occasione dell’ultima apparizione quotidiana avvenuta il 12 Settembre 1998, la Madonna gli promise che gli sarebbe apparso ogni 25, per tutto il resto della sua vita. Così da allora accade ogni anno, e la Vergine Maria ha mantenuto la promessa anche in questo Santo Natale, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

PAOLO02257069 : RT @CiaoKarol: Medjugorje, messaggio annuale straordinario al veggente Jakov del 25 dic... - CiaoKarol : “CARI FIGLI, SIETE CHIAMATI FIGLI DI DIO E SE SOLO I VOSTRI CUORI SENTISSERO L’IMMENSO AMORE CHE DIO HA PER VOI, I… - CiaoKarol : Medjugorje, messaggio annuale straordinario al veggente Jakov del 25 dic... - CiaoKarol : Medjugorje, messaggio straordinario di Natale al veggente Jacov Colo: ‘Siete figli di Dio, aprite i cuori’: Medjugo… - zazoomblog : Medjugorje messaggio della regina della Pace: “È l’amore che vi vuole salvare” - #Medjugorje #messaggio #della… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje Messaggio

Madonna di25 dicembre 2021: "grandi prove per chi vuole pace" Poi si prosegue con le immagini dell'interno, in particolare di un albero di Natale una Natività. Il video si ...MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" Inoltre, la Madonna dispiegava che lei porta la pace, che va custodita nel proprio cuore e poi donata ...Messaggio Madonna di Medjugorje per Natale oggi 25 dicembre 2021: apparizioni Marija Pavlovic e Jacov Colo. Speranza e conversione, grandi prove per la pace ...La Madonna nel suo messaggio per oggi, ci ricorda qual è la fonte della nostra felicità, da cui rischiamo di essere allontanati con troppa facilità a causa di tante distrazioni.