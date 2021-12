Mascherine Ffp2 obbligatorie per eventi e trasporti. Cosa fare per anticipare l’aumento dei prezzi (Di sabato 25 dicembre 2021) Durante la conferenza di fine anno il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha reso noto che per fronteggiare l’avanzata della nuova variante Omicron torneranno le Mascherine in tutta Italia, anche in zona bianca. Al cinema, al teatro, nei musei, nei mezzi pubblici o in occasione di eventi sportivi serviranno le Ffp2. Il rischio ora è chiaro. Visto che questo tipo di Mascherine non può essere sostituito da altri prodotti, c’è la possibilità che se ne trovino meno e che quelle poche che si trovano sul mercato siano vendute a caro prezzo. Un segnale di questa tendenza è già stato avvertito a Torino. Qui a inizio novembre tutte le farmacie della città hanno deciso di aumentare il costo delle Mascherine Ffp2 esattamente di un euro: da 3,50 euro a 4,50 euro. Prima di essere travolti da ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Durante la conferenza di fine anno il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha reso noto che per fronteggiare l’avanzata della nuova variante Omicron torneranno lein tutta Italia, anche in zona bianca. Al cinema, al teatro, nei musei, nei mezzi pubblici o in occasione disportivi serviranno le. Il rischio ora è chiaro. Visto che questo tipo dinon può essere sostituito da altri prodotti, c’è la possibilità che se ne trovino meno e che quelle poche che si trovano sul mercato siano vendute a caro prezzo. Un segnale di questa tendenza è già stato avvertito a Torino. Qui a inizio novembre tutte le farmacie della città hanno deciso di aumentare il costo delleesattamente di un euro: da 3,50 euro a 4,50 euro. Prima di essere travolti da ...

Advertising

ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - Agenzia_Ansa : 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto e Ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto l… - MENUETTOit : #Food e #Music: Stadio Maradona, le nuove regole:green pass e mascherine Ffp2 - Il - Giiimmiii : RT @PalermoToday: Scatta la stretta anti Covid: niente feste in piazza, mascherine Ffp2 obbligatorie e nuove regole per i bar -