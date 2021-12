Maria De Filippi | il segreto è stato svelato | nessuno lo sapeva

(Di sabato 25 dicembre 2021) L’autrice più vicina aDehailche. Raffaella Mennoia ha spiazzato tutti i fan della conduttrice.De(Instagram)De, che nella prossima edizione di Sanremo può vantare cinque cantanti usciti da Amici, è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, se non la più amata. Per molti è le e solo lei la vera “regina della televisione”, capace di confermarsi e reinventarsi più volte durante gli anni. Tra le autrici che da anni le sono accanto c’è Raffaella Mennoia. In queste settimane, l’ex postina di C’è posta per te prende parte alle registrazioni di Uomini e Donne in maniera attiva. Il motivo? Per presentare e far ...

Advertising

Silvias02700439 : RT @BiasiErika: Carola ed LDA degni eredi di Maria De Filippi amiamo vederlo?? CHE BELLINI????? #Carola #ldarola #LDA #Amici21 #caroligi h… - cristianolbz99 : Buon Natale a tutti, siate bravi ma SCATENATI!???? #amici21 #amici @ Amici Di Maria De Filippi - Luisa72280405 : RT @BiasiErika: Carola ed LDA degni eredi di Maria De Filippi amiamo vederlo?? CHE BELLINI????? #Carola #ldarola #LDA #Amici21 #caroligi h… - S3RENDlP1TY : RT @MVGlWARA: @hshuastar @ENHYPEN_members che bella maria de filippi in queste foto - MVGlWARA : @hshuastar @ENHYPEN_members che bella maria de filippi in queste foto -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Sono insieme da un anno ormai, un amore nato in sordina all'interno del programma diDee continuato anche dopo la fine di "Amici 20". Per Giulia Stabile , romana doc, e Sangiovanni , ...Alla corte diDeera stato molto criticato per aver portato la tronista in piscina al secondo appuntamento. Purtroppo, neanche in quell'occasione, Alessandro trovò l'amore. Un'abitudine ...Che una popolare figura dello spettacolo NON faccia coming out è già in sé una notizia. Ma dietro la non-dichiarazione di Gianni Sperti c’è molto di più.L'autrice più vicina a Maria De Filippi ha svelato il segreto che nessuno sapeva. Raffaella Mennoia spiazza tutti i fan della conduttrice.