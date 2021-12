Maltempo, in arrivo temporali e vento in Campania: allerta meteo gialla (Di sabato 25 dicembre 2021) “La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 26 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento)”, si legge in una nota. Si prevedono “precipitazioni sparse, rovesci o temporali, puntualmente anche intensi, soprattutto a partire dal pomeriggio di domani”. Venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, soprattutto nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei temporali. “Dal punto di vista del rischio idrogeologico – prosegue la nota – sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) “La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso divalido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 26 dicembre su tutta laad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento)”, si legge in una nota. Si prevedono “precipitazioni sparse, rovesci o, puntualmente anche intensi, soprattutto a partire dal pomeriggio di domani”. Venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, soprattutto nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei. “Dal punto di vista del rischio idrogeologico – prosegue la nota – sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile ...

Advertising

ildenaro_it : La #Protezione #Civile della @Reg_Campania ha emanato un #avviso di #allerta #meteo valido a partire dalla mezzanot… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: In arrivo tre perturbazioni per le feste di Natale - CosenzaChannel : Raffica di perturbazioni a partire da oggi, 24 dicembre. Domani pioggia su gran parte del nord Italia, mentre al su… - MiltonMorillo : RT @ilgiornale: Maltempo e tanta pioggia per Natale e Santo Stefano sull'Italia a causa di due perturbazioni in arrivo da ovest: ecco le zo… - ilgiornale : Maltempo e tanta pioggia per Natale e Santo Stefano sull'Italia a causa di due perturbazioni in arrivo da ovest: ec… -