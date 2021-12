Malesia: almeno 46 vittime per le inondazioni (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono almeno 46 le vittime delle inondazioni che negli ultimi giorni hanno colpito la Malesia, le peggiori registrate da diversi anni. Secondo l'ultimo bilancio reso noto dalle autorità, altre 5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono46 ledelleche negli ultimi giorni hanno colpito la, le peggiori registrate da diversi anni. Secondo l'ultimo bilancio reso noto dalle autorità, altre 5 ...

Advertising

andreastoolbox : CRONACA METEO. Pesantissime alluvioni devastano la Malesia. Almeno 17 vittime e danni ingenti « 3B Meteo… - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua #malesia - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua #malesia - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Alluvione in Malesia: almeno 3 morti e migliaia intrappolati dall’acqua #Malesia #alluvione - BreakingItalyNe : MALESIA: Alluvione nel Paese: Almeno 7 morti -