Makari 2 | sempre più vicina l’uscita | cosa c’è da sapere

Leggi su vesuvius

(Di sabato 25 dicembre 2021)di2 apparepiùdopo le riprese iniziate a settembre: come stanno le cose ad oggi sulla fiction Rai2 (Getty Images)Un successo enorme quello di Màkari, fiction andata in onda a marzo su Rai 1, che ha tutta la voglia di essere replicato. A quasi nove mesi dal debutto siamo sicuri che ci sarà una seconda stagione, viste anche le parole del protagonista Claudio Gioè che aveva annunciato l’inizio delle riprese a settembre scorso. Non c’è però una data certa sul ritorno in tv: difficile si concretizzi l’ipotesi di una messa in onda a marzo. Più probabile che rivedremo Saverio Lamanna nell’autunno del nuovo anno. Ad aver scritto i nuovi episodi della serie ispirata dalle opere di Gaetano Savattieri sono stati Francesco Bruni, Salvatore De Mola, ...