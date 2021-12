Maddalena Corvaglia in ospedale accanto alla mamma nel giorno di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Per Maddalena Corvaglia un Natale complicato, è in ospedale con la sua mamma. Per la prima volta la Corvaglia dopo 20 anni trascorre il Natale a Milano e non nella sua adorata Puglia. E’ dal reparto di cardiochirurgia che l’ex velina di Striscia la notizia saluta tutti e informa che sua madre ha subito un intervento, la sostituzione della valvola aortica. Da pochi giorni la mamma di Maddalena Corvaglia è uscita dalla terapia intensiva e adesso è nel reparto del San Raffaele. Un Natale da festeggiare con medici e infermiere. Ringrazia tutti, soprattutto il professore Alberto Zangrillo che si è occupato della sua cara mamma; tutta l’équipe della terapia intensiva e il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 dicembre 2021) Peruncomplicato, è incon la sua. Per la prima volta ladopo 20 anni trascorre ila Milano e non nella sua adorata Puglia. E’ dal reparto di cardiochirurgia che l’ex velina di Striscia la notizia saluta tutti e informa che sua madre ha subito un intervento, la sostituzione della valvola aortica. Da pochi giorni ladiè uscita dterapia intensiva e adesso è nel reparto del San Raffaele. Unda festeggiare con medici e infermiere. Ringrazia tutti, soprattutto il professore Alberto Zangrillo che si è occupato della sua cara; tutta l’équipe della terapia intensiva e il ...

