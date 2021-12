L’uomo basso? Fenomeno a letto e divorzia meno: il perché ce lo spiega la scienza (Di sabato 25 dicembre 2021) Non è un segreto che la maggioranza delle donne prediligano gli uomini alti, e non è certo un caso se questa preferenza emerga chiaramente nelle app di incontri come Tinder. Tuttavia, stando ad uno studio pubblicato dal Journal of Sexual Medicine, gli uomini bassi avrebbero delle caratteristiche tra le lenzuola che nessuna donna dovrebbe sottovalutare. Lo studio, condotto su 531 uomini eterosessuali, ha mostrato che i ragazzi sotto i 175 cm di altezza si distinguevano per una “frequenza del coito” più alta. LEGGI ANCHE => Il cervello maschile come i testicoli. No, non è una battuta: lo studio Una ricerca della New York University ha anche scoperto che non solo gli uomini bassi fanno più sesso, ma hanno anche il 32% in meno di probabilità di divorziare dato che questi profili avrebbero “maggiori probabilità di guadagnare più ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 dicembre 2021) Non è un segreto che la maggioranza delle donne prediligano gli uomini alti, e non è certo un caso se questa preferenza emerga chiaramente nelle app di incontri come Tinder. Tuttavia, stando ad uno studio pubblicato dal Journal of Sexual Medicine, gli uomini bassi avrebbero delle caratteristiche tra le lenzuola che nessuna donna dovrebbe sottovalutare. Lo studio, condotto su 531 uomini eterosessuali, ha mostrato che i ragazzi sotto i 175 cm di altezza si distinguevano per una “frequenza del coito” più alta. LEGGI ANCHE => Il cervello maschile come i testicoli. No, non è una battuta: lo studio Una ricerca della New York University ha anche scoperto che non solo gli uomini bassi fanno più sesso, ma hanno anche il 32% indi probabilità dire dato che questi profili avrebbero “maggiori probabilità di guadagnare più ...

