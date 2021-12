L’ultima settimana dell’anno al Teatro Parenti (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 27 dicembre al 9 gennaio Sala GrandeIL ROMPIBALLE 28/12 ore 20:00 – 29/12 ore 19:45 – 30/12 ore 21:00 31/12 ore 19:00 e 21:30 – 01/01 ore 16:45 – 02/01 ore 16:45di Francis Veber traduzione Filippo Ottoni regia Pistoia-Triestino con Paolo Triestino, Giancarlo Ratti e con Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli scene Francesco Montanaro costumi Lucrezia Farinella disegno luci Alessandro Nigroproduzione a.ArtistiAssociati in collaborazione conFiore e GermanoTra risate e colpi di scena, Il rompiballe riafferma il talento di Veber (già conosciuto al Parenti con La cena dei cretini) nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento, il testo è un grandissimo omaggio ai meccanismi della commedia francese. L’intreccio è travolgente: un aspirante suicida per amore e un killer occupano due stanze ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 27 dicembre al 9 gennaio Sala GrandeIL ROMPIBALLE 28/12 ore 20:00 – 29/12 ore 19:45 – 30/12 ore 21:00 31/12 ore 19:00 e 21:30 – 01/01 ore 16:45 – 02/01 ore 16:45di Francis Veber traduzione Filippo Ottoni regia Pistoia-Triestino con Paolo Triestino, Giancarlo Ratti e con Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli scene Francesco Montanaro costumi Lucrezia Farinella disegno luci Alessandro Nigroproduzione a.ArtistiAssociati in collaborazione conFiore e GermanoTra risate e colpi di scena, Il rompiballe riafferma il talento di Veber (già conosciuto alcon La cena dei cretini) nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento, il testo è un grandissimo omaggio ai meccanismi della commedia francese. L’intreccio è travolgente: un aspirante suicida per amore e un killer occupano due stanze ...

