Love is in the air | trame turche | Deniz salverà Serkan dalla rovina?

A Love is in the air, come se non bastassero i problemi sentimentali di Serkan, durante le prossime puntate, si aggiungeranno anche quelli finanziari che rischieranno di compromettere il destino della Art Life. Le trame turche, infatti, rivelano che proprio quando per Eda e Serkan sembreranno non esserci più ostacoli e i due innamorati decideranno di convolare a nozze, l'azienda di famiglia si ritroverà in un mare di guai. Tutto partirà quando Piril e Bolat, per finanziare un grosso progetto in Qatar, chiederanno un anticipo alle banche. Questa grossa commessa, però, salterà e la moglie di Engin si renderà conto di essere con l'acqua alla gola dal momento che lei e il suo socio hanno ormai investito tutto e non hanno più liquidità. Piril, però, deciderà di non avvisare Serkan in ...

