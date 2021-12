Love is in the Air Anticipazioni Turche: disastrosa proposta di nozze, Serkan perde Eda? (Di sabato 25 dicembre 2021) Le Anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che la proposta di matrimonio di Serkan si rivelerà un disastro. Ecco come reagirà Eda! Leggi su comingsoon (Di sabato 25 dicembre 2021) Ledelle nuove puntate diis in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che ladi matrimonio disi rivelerà un disastro. Ecco come reagirà

Advertising

Mercede31876613 : RT @fashionsoaptv: ??Ecco i dati degli ascolti di Love is in the air 2 della puntata di ieri 24 dicembre 2021. Buon Natale!?? #loveisintheai… - viviz_the_love : @strayselling 150 dom solo - 95hottae : RT @blcskz: oltre a yoongi anche jin e nam... rimettetevi presto, send you all the love ?? #GetWellSoonJin #getwellsoonnamjoon - blcskz : oltre a yoongi anche jin e nam... rimettetevi presto, send you all the love ?? #GetWellSoonJin #getwellsoonnamjoon - radiokemonia : Stai ascoltando: The Communards-There's More to Love (Than Boy Meets Girl) La musica anni 80 solo su… -