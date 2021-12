LIVE Phoenix-Golden State 14-20 | NBA in DIRETTA | meglio gli Warriors trascinati da Curry in avvio

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out che arriva dalla panchina deiSuns. 19-28 Salvataggio incredibile di Green seguito dall’appoggio al vetro di Toscano-Anderson da centro area. 19-26 Penetrazione di Toscano-Anderson che si iscrive al tabellino con i suoi primi due punti della partita, 4’23” per chiudere il primo quarto. 19-24 Assist di Paul per il layup di Ayton. 17-24 Taglio vincente di Payton pescato da Green. 17-22 Tripla di Bridges. 14-22si alza dal perimetro e sbaglia ma arriva l’inchiodata a canestro di Payton. 14-20 Altro canestro di(già a quota 11), +6e primo time out chiamato da coach Monty Williams. 14-18 Penetrazione di Booker e correzione a canestro di Ayton. 12-18 Jumper dida centro area, 8’06” sul ...