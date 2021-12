LIVE – Milwaukee-Boston 3-5 | NBA 2021 2022 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 25 dicembre 2021) Latestuale diBucks-Celtics, sfida valida per l’Eastern Conference di NBA. Come da tradizione, non si ferma il grande basket statunitense nemmeno durante le feste, ed ecco quindi che a sfidarsi sono le formazioni guidate rispettivamente da Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, rispettivamente. I padroni di casa vogliono allungare la striscia aperta di due vittorie consecutive, mentre gli ospiti vogliono bissare il successo ottenuto contro Cleveland. La palla a due è fissata per le 20:30, ora italiana, di sabato 25 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA3-5 ...

BUCKS - BOSTON CELTICS ( IL TABELLINO ) La presentazione della sfida traBucks e Boston Celtics La grande notizia per gli appassionati NBA (e un po' meno per i tifosi di Boston) è il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo - risultato negativo dopo 10 giorni ...Il racconto del secondo tempo tra New York Knicks e Atlanta Hawks vedi anche- Bostonalle 20.30 su Sky Sport Uno Il copione della ripresa resta lo stesso, anche se le mani si ...La grande notizia per gli appassionati NBA (e un po’ meno per i tifosi di Boston) è il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo - risultato negativo dopo 10 giorni trascorsi in quarantena e pronto a ...Entrambe a 26 vittorie, i Phoenix Suns di Chris Paul e i Golden State Warriors di Stephen Curry si sfidano in uno dei match più importanti dell’anno, quello di natale. Per quanto riguarda lo streaming ...