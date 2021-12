L’Italia e la sua bellezza | dall’arte alla Costituzione Scrive Pisicchio

Leggi su formiche

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dobbiamo essere grati ad Angelo Lucarella e Luca Conserva per questo libro in forma di dialogo platonico, nel senso classico dell’aspirazione ad una pedagogia civile, che altro non è se non una grande dichiarazione d’amore per laitaliana. Non c’è parola nel nostro vocabolario che possa dichiararsi altrettanto polisemica come il lemma “”. Per restare solo nel recinto del diritto nelle sue più elementari nozioni ci viene da pensare ad un ché di solenne, di attraversato da valori altissimi, di Carta delle regole ultime, attorno a cui si organizza una comunità statale. Ma le necessarie regole di convivenza civile, i valori che le originano, per poter funzionare devono essere accettate ed accolte dai cittadini. Devono farsi idem sentire, sentimento collettivo, senso di appartenenza ad un destino comune. Devono, innanzitutto, essere ...