L' infettivologo Mastroianni | ' Contro il Covid usare anche monoclonali e gli anti - virali'

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Mastroianni

Globalist.it

'Negli Stati Uniti - aggiunge, che presiede la Simit (società italiana di malattie infettive) - li hanno già autorizzati. So che il commissario straordinario Figliuolo sta procedendo all'...: gli antidoti funzionano con tutte le varianti e Omicron si sta dimostrando solo più infettiva di ALESSANDRO FARRUGGIAIl presidente della società italiana di malattie infettive: "Credo sia urgente averli a disposizione in questo momento, con questa diffusione del virus. Oltre a curare la malattia, questi farmaci sono ...Gli infettivologi della Società italiana di malattie infettive e tropicali – Simit predicano prudenza in vista delle prossime festività. I dati relativi alla variante omicron restano ancora incerti. I ...