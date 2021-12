Leonardo morto la notte di Natale: qualcuno lo soccorre e gli ruba il Rolex, l’appello per ritrovarlo (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno sciacallo travestito da soccorritore, che non ha avuto nessuno scrupolo a sottrarre l’orologio dal polso da un ragazzo che aveva appena perso la vita nella notte di Natale. Anche a raccontarlo vengono i brividi, sembra inconcepibile, eppure è così: è successo a Leonardo Nardacci, morto la scorsa notte a causa di un terribile incidente stradale avvenuto vicino Sezze, provincia di Latina. Il giovane, che si trovava a bordo di una Toyota Aygo guidata dal suo amico M.R., è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute diverse persone, ma tra queste qualcuno ha rubato un Rolex dal polso di Leonardo. A raccontarlo è Federica, la sorella, che fa un appello per ritrovare il prezioso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno sciacallo travestito da soccorritore, che non ha avuto nessuno scrupolo a sottrarre l’orologio dal polso da un ragazzo che aveva appena perso la vita nelladi. Anche a raccontarlo vengono i brividi, sembra inconcepibile, eppure è così: è successo aNardacci,la scorsaa causa di un terribile incidente stradale avvenuto vicino Sezze, provincia di Latina. Il giovane, che si trovava a bordo di una Toyota Aygo guidata dal suo amico M.R., è stato sbalzato fuori dalla vettura ed èsul colpo. Sul posto sono intervenute diverse persone, ma tra questehato undal polso di. A raccontarlo è Federica, la sorella, che fa un appello per ritrovare il prezioso ...

