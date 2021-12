L'energia politica inesauribile dei radicali (Di sabato 25 dicembre 2021) (Versione integrale dell’intervista realizzata in collaborazione con “Il Venerdì di Repubblica” e pubblicata il 24 dicembre 2021) All’ingresso di casa sua è appeso il volto di un animale oscuro. “È una maschera rituale africana”, dice. “Me l’ha regalata Marco Pannella qualche giorno prima di morire”. Le antiche tribù la usavano per dialogare con gli spiriti. Ora chissà. Insieme a Pannella, Gianfranco Spadaccia era nella lista dei promotori del Partito Radicale quando aveva appena vent’anni. “Il mio nome”, racconta, “compariva accanto a quello di persone che ammiravo talmente tanto che non riuscivo a distinguere se era più la soddisfazione politica di un evento che attendevo da tempo o l’orgoglio di essere in quell’elenco”. C’erano Mario Pannunzio, Ernesto Rossi, Leo Valiani. Oggi, invece, è suo il nome che ha intorno l’aura della storia. Ottantasei anni, ex segretario ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 dicembre 2021) (Versione integrale dell’intervista realizzata in collaborazione con “Il Venerdì di Repubblica” e pubblicata il 24 dicembre 2021) All’ingresso di casa sua è appeso il volto di un animale oscuro. “È una maschera rituale africana”, dice. “Me l’ha regalata Marco Pannella qualche giorno prima di morire”. Le antiche tribù la usavano per dialogare con gli spiriti. Ora chissà. Insieme a Pannella, Gianfranco Spadaccia era nella lista dei promotori del Partito Radicale quando aveva appena vent’anni. “Il mio nome”, racconta, “compariva accanto a quello di persone che ammiravo talmente tanto che non riuscivo a distinguere se era più la soddisfazionedi un evento che attendevo da tempo o l’orgoglio di essere in quell’elenco”. C’erano Mario Pannunzio, Ernesto Rossi, Leo Valiani. Oggi, invece, è suo il nome che ha intorno l’aura della storia. Ottantasei anni, ex segretario ...

Advertising

HuffPostItalia : L'energia politica inesauribile dei radicali - LidiaBramani : @bentivoglio_l @BenattiJonathan Le rispetto MOLTO quando non sono dogmatiche e ipocrite, come spesso accade. E quan… - NemNemecsek : L’Italia sta pagando a caro prezzo la politica demenziale del M5S sul metano offshore - Tiberio_Centi : @GiuseppeD_Elia @Mov5Stelle Ma se Superbonus è stato copiato e applicato in 8 paesi in Europa, ci sarà una ragione… - Tiberio_Centi : @AlbieriGabriele @Mov5Stelle Superbonus è SOSTENIBILE: 1) crea lavoro e fa circolare la politica monetaria 2) migli… -

Ultime Notizie dalla rete : energia politica La playlist da ascoltare a Natale con le migliori canzoni del 2021 ... della vulnerabilità, del conflitto, della politica. Canta Simz che 'Un giorno sono senza parole, ... dentro c'è il guardare un ex andare avanti, riciclare l'energia e l'eccitazione che ti ha ...

Siria e Libano, dove il Bambino Gesù nasce povero tra i poveri ... si preparano ad un Natale ancora una volta segnato da guerre, instabilità politica, estremismo ... l'embargo internazionale contro il governo di Assad e il caro energia con condizioni sempre più ...

Caro-energia, il presidente Federlazio Governatori: "Impegno della politica per arginare una situazione rischiosa" | NewTuscia L'energia politica inesauribile dei radicali “Il mio nome”, racconta, “compariva accanto a quello di persone che ammiravo talmente tanto che non riuscivo a distinguere se era più la soddisfazione politica di un evento che attendevo da tempo o ...

Caro energia, rate e cassa in deroga Da 4 milioni e mezzo di euro a 18 milioni di euro. È l’ammontare della bolletta energetica che si prospetta nel 2022 per le PMI bresciane che fanno parte di Apienergetica, la società consortile che fa ...

... della vulnerabilità, del conflitto, della. Canta Simz che 'Un giorno sono senza parole, ... dentro c'è il guardare un ex andare avanti, riciclare l'e l'eccitazione che ti ha ...... si preparano ad un Natale ancora una volta segnato da guerre, instabilità, estremismo ... l'embargo internazionale contro il governo di Assad e il carocon condizioni sempre più ...“Il mio nome”, racconta, “compariva accanto a quello di persone che ammiravo talmente tanto che non riuscivo a distinguere se era più la soddisfazione politica di un evento che attendevo da tempo o ...Da 4 milioni e mezzo di euro a 18 milioni di euro. È l’ammontare della bolletta energetica che si prospetta nel 2022 per le PMI bresciane che fanno parte di Apienergetica, la società consortile che fa ...