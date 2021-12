L’assessore alla sicurezza promuove i baretti di Chiaia. E dice che per i clan non è il caso di chiamare la ministra Lamorgese – AUDIO (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Questa mattina, L’assessore comunale alla sicurezza, l’ex questore Antonio De Iesu, si è recato nel cuore della movida napoletana – nell’area dei baretti di Chiaia – per rendersi conto di persona se le misure anti-Covid fossero rispettate. È stata anche l’occasione per rispondere alla minoranza consiliare che ieri, con Catello Maresca, si era detta pronta a chiedere l’intervento della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per garantire l’ordine pubblico in città dopo la sparatoria delle scorse ore a Fuorigrotta. Da inizio anno, in città, già si contano 26 morti ammazzati di cui 10 chiaramente di matrice camorristica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Questa mattina,comunale, l’ex questore Antonio De Iesu, si è recato nel cuore della movida napoletana – nell’area deidi– per rendersi conto di persona se le misure anti-Covid fossero rispettate. È stata anche l’occasione per rispondereminoranza consiliare che ieri, con Catello Maresca, si era detta pronta a chiedere l’intervento delladell’Interno Lucianaper garantire l’ordine pubblico in città dopo la sparatoria delle scorse ore a Fuorigrotta. Da inizio anno, in città, già si contano 26 morti ammazzati di cui 10 chiaramente di matrice camorristica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

