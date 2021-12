Lancio di Natale: verso le origini dell’universo il telescopio progettato da un pugliese di 36 anni Alle 13,20 inizia il viaggio di Webb, strumento che l'umanità deve a Giuseppe Cataldo, di Lizzano (Di sabato 25 dicembre 2021) Il New York Times lo ha definito “lo strumento più potente dell’umanità per studiare la formazione del nostro universo e dei mondi lontani nella nostra galassia.” Roba da provare a scovare informazioni a più di tredici miliardi di anni luce, è scritto altrove. Si tratta del telescopio Webb che, trasportato da un razzo Ariane, oggi va hello spazio. Lancio da Kourou, Guyana francese, Alle 13,20 ora italiana. Il telescopio Webb è stato progettato da uno scienziato che, dalla Puglia, è in forza alla Nasa: si tratta di Giuseppe Cataldo, 36 anni, originario di Lizzano. (foto: home page, tratta da tweet Nasa; interna, tratta da tweet di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 dicembre 2021) Il New York Times lo ha definito “lopiù potente dell’per studiare la formazione del nostro unie dei mondi lontani nella nostra galassia.” Roba da provare a scovare informazioni a più di tredici miliardi diluce, è scritto altrove. Si tratta delche, trasportato da un razzo Ariane, oggi va hello spazio.da Kourou, Guyana francese,13,20 ora italiana. Ilè statoda uno scienziato che, dalla Puglia, è in forza alla Nasa: si tratta di, 36, originario di. (foto: home page, tratta da tweet Nasa; interna, tratta da tweet di ...

