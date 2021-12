LA TV DELLE FESTE | PALINSESTI RAI | MEDIASET | LA7 E TV8 A NATALE | CAPODANNO | EPIFANIA

(Di sabato 25 dicembre 2021) IRai,, La7 e Tv8 per tutto il periodo. Il menù serale dal 19 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022. Tanti film e show per tutta la famiglia traed, comprese prime visioni come Il Ritorno di Mary Poppins, Sissi, Una Poltrona per Due e i live actionprincipesse Disney. Si chiudono lecon la Lotteria Italia abbinata ai Soliti Ignoti. Il 2022 inizia con due grandi appuntamenti: Tali e Quali con Carlo Conti e C’è Posta per Te con Maria De Filippi. SETTIMANA DAL 19 AL 25 DICEMBRE 2021 PRIMA SERATA RAI –– LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Soliti Ignoti TelethonL Blanca 1°TvM Blanca FINEM Pinocchio (Matteo Garrone) 1°TvG The Voice SeniorV Ailo: ...

frankgabbani : Anche io sono stato catturato dalla magia delle feste! ?? Un grande augurio di #BuonNatale a tutti, vogliatevi bene… - DPCgov : Partecipazione ??????? È questo lo spirito delle feste e il sentimento che ispira chi, anche oggi, nei centri, nelle… - petergomezblog : Discoteche, la chiusura decisa dal governo alla vigilia delle feste senza annunciare eventuali ristori. I gestori:… - raisetheblack_y : Quando potrò passare delle feste di natale in pace sarà quando sarò morta praticamente - LArcozzi : (oramai) tipica fauna delle zone umide della Val Padana. Buone feste! -

Ultime Notizie dalla rete : DELLE FESTE

2,5 miliardi la spesa degli italiani per i menù. Quasi otto italiani su dieci (79%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi ...La fa impennare i contagi anche in Italia ed è per questo che, proprio a ridossofestività natalizie, il governo ha deciso una nuova stretta. In alcuni casi sono stati gli ...di regia lein ...RIETI - Gli appuntamenti della domenica, festività di Santo Stefano, in tutto il Reatino. Al museo e al santuario, nelle chiese e nelle piazze, lungo le vie e nelle vetrine, ...PALERMO – Super Green Pass, le nuove regole del decreto governativo emanato il 23 dicembre. Mascherine, divieti, sport, ristoranti. Tutto quello che c’è da sapere. In Sicilia ci sono 11 Comuni con res ...