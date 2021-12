La Romania nell’euro? Il governo rinvia l’ingresso nella moneta unica all’anno del mai

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Quando, nel 2007, laè entrata nell’Unione Europea, una delle condizioni per la sua adesione era l’adozione anche dell’euro. Nonostante ciò l’obiettivo rimane distante, visto che ildi Bucarest hato ancora il suo ingresso nell’area della. Lae l’euro: una storia di continui (e infiniti) rinvii All’inizio la data di adozione era stata fissata per il 2014, poita al 2019 e successivamente al 2024. Adesso è stata fissata per il 2029 e non è da escludere un ulteriore rinvio. A determinare questa decisione è il cosiddetto “Rapporto di convergenza” che ogni anno l’esecutivo invia alla Commissione europea, il quale stabilisce se larispetta o meno i requisiti per poter aderire alla ...