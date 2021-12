La regina Elisabetta ricorda il marito nel discorso di Natale: «Filippo manca a tutti noi, avrebbe voluto che ci godessimo le feste» (Di sabato 25 dicembre 2021) La sovrana ha sottolineato la difficoltà delle feste per le famiglie che vivono un lutto: «Quest'anno, in particolare, me ne rendo conto», ha detto, ma guarda oltre: «Il Natale è una nuova alba, con un potenziale senza fine» Leggi su vanityfair (Di sabato 25 dicembre 2021) La sovrana ha sottolineato la difficoltà delleper le famiglie che vivono un lutto: «Quest'anno, in particolare, me ne rendo conto», ha detto, ma guarda oltre: «Ilè una nuova alba, con un potenziale senza fine»

