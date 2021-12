La prima soglia critica Ma è record di Green pass | cosa succede a Natale

(Di sabato 25 dicembre 2021) Risulta peggiorata la situazione negli ospedali italiani. In tutta Italia è corsa a fare i tamponi per partecipare a riunioni familiari

Superata lacritica delle terapie intensive "Questa settimana a livello nazionale è stata superata lacritica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ". E' ...Leggi Anche Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia - Anche in Francia picco di contagi Superata lacritica di terapie intensive - A livello ...Nella settimana appena trascorsa, a livello nazionale “è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva". Lo si legge nel verbale della Cabina di regia che ...Calabria e Friuli Venezia Giulia in zona gialla per altre due settimane a partire da lunedì. È quanto stabilisce una ordinanza del ministero della Salute. Un ...