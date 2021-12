La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha ottenuto l’autorizzazione per far sbarcare in Sicilia 114 migranti (Di sabato 25 dicembre 2021) Le autorità marittime italiane hanno autorizzato lo sbarco nel porto di Trapani, in Sicilia, di 114 migranti che si trovavano da giorni sulla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée. Tra loro ci sono bambini con meno di due anni Leggi su ilpost (Di sabato 25 dicembre 2021) Le autorità marittime italiane hanno autorizzato lo sbarco nel porto di Trapani, in, di 114che si trovavano da giorni sullaong Sos. Tra loro ci sono bambini con meno di due anni

