La coppia no vax ora si pente: "Pensavamo di morire" (Di sabato 25 dicembre 2021) Una coppia over 60 che non si era vaccinata ha rischiato di morire dopo aver preso il Covid. Appena sarà possibile faranno il vaccino, dicono Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 dicembre 2021) Unaover 60 che non si era vaccinata ha rischiato didopo aver preso il Covid. Appena sarà possibile faranno il vaccino, dicono

Advertising

Corriere : «Abbiamo avuto paura di morire. In primavera, appena potremo, ci vaccineremo» - achille80 : RT @Corriere: «Abbiamo avuto paura di morire. In primavera, appena potremo, ci vaccineremo» - ilriformista : Ex coppia #novax racconta il proprio #contagio 'Un giorno una delle dottoresse che veniva a casa ci misura l’ossige… - 1950milu : RT @Corriere: «Abbiamo avuto paura di morire. In primavera, appena potremo, ci vaccineremo» - baffi_francesco : Altri due imbecilli, ma saranno sempre meno. Basta finirci dentro e poi tutti si ravvederanno, sempre che poi possa… -