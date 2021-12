La comunità di Sant’Egidio e l’accoglienza dei migranti (non solo a Natale) (Di sabato 25 dicembre 2021) Novantatré sono atterrati a Fiumicino dalla Libia il mese scorso. Milleduecento dovrebbero arrivare dall’Afghanistan dai primi mesi del 2022. E poi ci sono quei primi mille, i profughi siriani che hanno raggiunto l’Italia dal Libano nei febbraio del 2016. Sono questi i numeri dell’accoglienza che, a poche ore da Natale, Daniela Pompei, vicepresidente e coordinatrice internazionale dei corridoi umanitari della comunità di Sant’Egidio, racconta a NRW. Per Sant’Egidio l’accoglienza è, da sempre, un percorso che coinvolge chi viene accolto durante tutto l’anno, non una buona azione da compiere a ridosso delle festività. su Nuove Radici Leggi su linkiesta (Di sabato 25 dicembre 2021) Novantatré sono atterrati a Fiumicino dalla Libia il mese scorso. Milleduecento dovrebbero arrivare dall’Afghanistan dai primi mesi del 2022. E poi ci sono quei primi mille, i profughi siriani che hanno raggiunto l’Italia dal Libano nei febbraio del 2016. Sono questi i numeri delche, a poche ore da, Daniela Pompei, vicepresidente e coordinatrice internazionale dei corridoi umanitari delladi, racconta a NRW. Perè, da sempre, un percorso che coinvolge chi viene accolto durante tutto l’anno, non una buona azione da compiere a ridosso delle festività. su Nuove Radici

