La classifica dei 10 film più visti al cinema nel 2021 (Di sabato 25 dicembre 2021) Con la fine del 2021 anche i botteghini tirano le somme dell’anno appena trascorso ed è stato rivelato da poco il film più visto degli ultimi dodici mesi. Come riportato da fanpage.it, il più visto in Italia è stato Spider-man – No way home che vede protagonista Tom Holland. La pellicola, uscita da pochissimi giorni, sta riscuotendo un incredibile successo a livello mondiale e non solo. Soprattutto in Italia, infatti, sono state registrare cifre stellari. Al secondo posto, invece, troviamo Eternals con Angelina Jolie e Richard Madden. Sempre sul podio, ma al terzo posto, si classifica No time to die, venticinquesimo film dedicato a James Bond che vede Daniel Craig nei panni dell’amatissimo agente segreto. A seguire la lista completa dei dieci film più visti in Italia nel ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 dicembre 2021) Con la fine delanche i botteghini tirano le somme dell’anno appena trascorso ed è stato rivelato da poco ilpiù visto degli ultimi dodici mesi. Come riportato da fanpage.it, il più visto in Italia è stato Spider-man – No way home che vede protagonista Tom Holland. La pellicola, uscita da pochissimi giorni, sta riscuotendo un incredibile successo a livello mondiale e non solo. Soprattutto in Italia, infatti, sono state registrare cifre stellari. Al secondo posto, invece, troviamo Eternals con Angelina Jolie e Richard Madden. Sempre sul podio, ma al terzo posto, siNo time to die, venticinquesimodedicato a James Bond che vede Daniel Craig nei panni dell’amatissimo agente segreto. A seguire la lista completa dei diecipiùin Italia nel ...

