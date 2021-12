“La cena di Cracco? Meglio il kebab”, giornalista condannato per diffamazione (Di sabato 25 dicembre 2021) Una recensione negativa è costata cara ad Achille Ottaviani Il cronista aveva stroncato la cena di gala per il 50esimo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 25 dicembre 2021) Una recensione negativa è costata cara ad Achille Ottaviani Il cronista aveva stroncato ladi gala per il 50esimo Perizona Magazine.

“Cena da Cracco? Meglio un kebab” Condannato per diffamazione il giornalista. Agrodolce Menù stellato sul Frecciarossa Milano-Parigi: quanto costa, chi è lo chef Il nuovo treno transiterà anche per le stazioni di Torino e Lione: a deliziare il palato dei passeggeri saranno alcune specialità realizzate da un grande chef ...

