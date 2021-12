Juventus | tanti auguri Appiah! Il club ricorda l’ex centrocampista

(Di sabato 25 dicembre 2021) Lanon dimentica Appiah; la società bianconera ha voluto omaggiarenel giorno del suo compleanno. Appiah (Getty Images)La, nella prossima sessione di mercato, vuole essere una delle principali protagoniste; tante le operazioni, sia in entrata che in uscita, sul taccuino della società bianconera. L’intenzione è quella di regalare ad Allegri un paio di rinforzi per aumentare la qualità di una rosa che, in questi quattro mesi, ha mostrato limiti piuttosto evidenti. I ruoli su cui occorre intervenire con maggiore forza sono il centrocampo e l’attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo, lavuole mettere nel motore un centravanti da venti gol per giocarsi, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Il casting è ridotto sostanzialmente a tre ...

... il Milan ne ha 5, ma con nomi altisonanti, mentre la, ferma a 5, sta per chiudere il ... DA INSIGNE A BELOTTI, RINNOVO O ADDIO? - Fra questi, inevitabilmente, insono in bilico fra un ...E alloraauguri di Buon Natale e buone feste ". A giudicare dai commenti divertitissimi, i follower di Leo hanno apprezzato.ÜLE – Il futuro di Niklas Süle, 26 anni e dal 2017 in forza al Bayern Monaco, sembrerebbe lontano dal club di Rummenigge. In ogni caso, il Bayern non vorrebbe perdere a zero un elemento così important ...La Juventus deve fare molta attenzione alla vicenda de Ligt; il Barcellona ha una strategia per arrivare al difensore olandese.