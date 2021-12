Juventus, ecco cosa manca per il rinnovo di Cuadrado (Di sabato 25 dicembre 2021) Cuadrado è uno dei giocatori più importanti della Juventus; il contratto del colombiano scade a giugno e l’intesa non è ancora stata trovata. Cuadrado (Getty Images)Il due a zero contro il Cagliari, nell’ultimo turno di campionato, ha permesso alla Juventus di passare un sereno natale e soprattutto avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League; i bianconeri, infatti, sono a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque lunghezze dal Napoli. Situazione impronosticabile dopo i primi mesi di stagione; Allegri è stato bravo a trovare il modo per far rendere al meglio una squadra con evidenti limiti. Nell’ultimo mese, il tecnico bianconero ha ricevuto risposte importante. La prima è, senza ombra di dubbio, la ritrovata solidità difensiva; i due soli gol subiti nelle ultime sei giornate sono un segnale decisamente ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 dicembre 2021)è uno dei giocatori più importanti della; il contratto del colombiano scade a giugno e l’intesa non è ancora stata trovata.(Getty Images)Il due a zero contro il Cagliari, nell’ultimo turno di campionato, ha permesso alladi passare un sereno natale e soprattutto avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League; i bianconeri, infatti, sono a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque lunghezze dal Napoli. Situazione impronosticabile dopo i primi mesi di stagione; Allegri è stato bravo a trovare il modo per far rendere al meglio una squadra con evidenti limiti. Nell’ultimo mese, il tecnico bianconero ha ricevuto risposte importante. La prima è, senza ombra di dubbio, la ritrovata solidità difensiva; i due soli gol subiti nelle ultime sei giornate sono un segnale decisamente ...

Advertising

NewsletterLeggo : Kaio Jorge via a gennaio? Allegri ha un’idea: ecco da cosa dipende Le news del giorno di Juventus… - LeBombeDiVlad : ?? Si raffredda la pista #Aubameyang per la #Juventus ?? Ecco le motivazioni #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - radiobianconera : ?? Nel corso #3tempo è intervenuto Dino Zoff ?? Ecco il pensiero dell’ex allenatore della Juventus sull’attualità b… - gilnar76 : Kaio Jorge via a gennaio? Allegri ha un’idea: ecco da cosa dipende #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Kaio Jorge via a gennaio? Allegri ha un'idea: ecco da cosa dipende - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco Mutu, Barzagli e... Juve, che colpi a gennaio! Negli anni la Juventus ha messo a segno alcuni colpi stratosferici a gennaio, trovando il guizzo in un mercato solitamente poco frizzante. Ecco i 5 migliori colpi invernali dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, arriva l'accordo: spunta la data della firma Calciomercato Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina: ecco la possibile data dell'accordo tra le parti. Oltre a rinforzare un organico con innesti mirati e di qualità, la Juventus spera anche di riuscire ad ...

Juve, ecco i giovani che Allegri vuole lanciare Calciomercato.com Juventus, ecco cosa manca per il rinnovo di Cuadrado Cuadrado è uno dei giocatori più importanti della Juventus; il contratto del colombiano scade a giugno e l'intesa non è ancora stata trovata.

Juve in vacanza, ecco quando si torna al lavoro La Juventus, dopo le ultime fatiche del 2021, ha diritto naturalmente a godersi le vacanze di Natale. I bianconeri saranno in ferie natalizie fino a, quando torneranno ad allenarsi alla Continassa per ...

Negli anni laha messo a segno alcuni colpi stratosferici a gennaio, trovando il guizzo in un mercato solitamente poco frizzante.i 5 migliori colpi invernali dei bianconeri.Calciomercato, la fumata bianca è sempre più vicina:la possibile data dell'accordo tra le parti. Oltre a rinforzare un organico con innesti mirati e di qualità, laspera anche di riuscire ad ...Cuadrado è uno dei giocatori più importanti della Juventus; il contratto del colombiano scade a giugno e l'intesa non è ancora stata trovata.La Juventus, dopo le ultime fatiche del 2021, ha diritto naturalmente a godersi le vacanze di Natale. I bianconeri saranno in ferie natalizie fino a, quando torneranno ad allenarsi alla Continassa per ...