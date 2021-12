Juventus, de Ligt verso l’addio? Cifre folli per lui, la situazione (Di sabato 25 dicembre 2021) La Juventus deve fare molta attenzione alla vicenda de Ligt; il Barcellona ha una strategia per arrivare al difensore olandese. de Ligt (Getty Images)La stagione della Juventus, fino a questo momento, è stata ben al di sotto le aspettative; tolto il girone Champions, chiuso al primo posto, i bianconeri erano partiti con ambizioni di titolo. La partenza, negli ultimi giorni di Cristiano Ronaldo e le difficoltà di Allegri nel trovare la strada giusta, hanno portato Bonucci e compagni a dover lottare per il quarto posto. Gennaio, da questo punto di vista (e forse anche per provare a sognare una clamorosa rimonta) sarà decisivo considerando il calendario, piuttosto intenso, nel giro di tre settimane. Finire la stagione almeno al quarto posto è fondamentale in ottica futura; una mancata qualificazione Champions, infatti, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 dicembre 2021) Ladeve fare molta attenzione alla vicenda de; il Barcellona ha una strategia per arrivare al difensore olandese. de(Getty Images)La stagione della, fino a questo momento, è stata ben al di sotto le aspettative; tolto il girone Champions, chiuso al primo posto, i bianconeri erano partiti con ambizioni di titolo. La partenza, negli ultimi giorni di Cristiano Ronaldo e le difficoltà di Allegri nel trovare la strada giusta, hanno portato Bonucci e compagni a dover lottare per il quarto posto. Gennaio, da questo punto di vista (e forse anche per provare a sognare una clamorosa rimonta) sarà decisivo considerando il calendario, piuttosto intenso, nel giro di tre settimane. Finire la stagione almeno al quarto posto è fondamentale in ottica futura; una mancata qualificazione Champions, infatti, ...

