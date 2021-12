Juventus, Buffon rivela perché non ha ancora smesso di giocare (Di sabato 25 dicembre 2021) L’ex portiere della Juventus, Buffon è attualmente un giocatore del Parma; l’estremo difensore ha voluto fare una rivelazione importante. Buffon (Getty Images)Nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha battuto due a zero il Cagliari; una vittoria fondamentale in chiave Champions League visto il pareggio dell’Atalanta in casa del Genoa e la clamorosa sconfitta interna del Napoli contro lo Spezia. Il successo è stato firmato da Kean e Bernardeschi anche se, sui tre punti, è evidente il contributo di Szczesny; l’estremo difensore polacco è stato autore di una parata decisiva su Joao Pedro in un momento dove la Juventus stava concedendo troppo campo ai ragazzi di Mazzarri. Il ruolo portiere è sempre stato un punto di forza dei bianconeri. In passato, per ben diciannove anni, la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 dicembre 2021) L’ex portiere dellaè attualmente un giocatore del Parma; l’estremo difensore ha voluto fare unazione importante.(Getty Images)Nell’ultima giornata di campionato, laha battuto due a zero il Cagliari; una vittoria fondamentale in chiave Champions League visto il pareggio dell’Atalanta in casa del Genoa e la clamorosa sconfitta interna del Napoli contro lo Spezia. Il successo è stato firmato da Kean e Bernardeschi anche se, sui tre punti, è evidente il contributo di Szczesny; l’estremo difensore polacco è stato autore di una parata decisiva su Joao Pedro in un momento dove lastava concedendo troppo campo ai ragazzi di Mazzarri. Il ruolo portiere è sempre stato un punto di forza dei bianconeri. In passato, per ben diciannove anni, la ...

Advertising

_Diez15 : RT @gvlo2008: Para Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo dividió a la Juventus - TimesEurope : Gianluigi Buffon aims dig at Cristiano Ronaldo over his time at Juventus - xene1ze10 : RT @gvlo2008: Para Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo dividió a la Juventus - ElHorizontemx : 'Cristiano trajo problemas a Juventus': Gianluigi Buffon - darkkinghjcf : RT @gvlo2008: Para Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo dividió a la Juventus -