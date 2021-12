Juve, sai che paghi 2,5 milioni ogni punto? Il Milan solo 1 milione (Di sabato 25 dicembre 2021) Considerato solo il costo stipendi sostenuto da ciascuna società (utilizzando le cifre degli stipendi netti dei calciatori indicati a inizio stagione da La Gazzetta dello Sport e considerando i ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 25 dicembre 2021) Consideratoil costo stipendi sostenuto da ciascuna società (utilizzando le cifre degli stipendi netti dei calciatori indicati a inizio stagione da La Gazzetta dello Sport e considerando i ...

Advertising

MattiaGaudio91 : @rabiotmachia Sai quanto roba mediocre mi sono evitato perché non guardo le cose per quello che sono ma solo se val… - LegaleDella : @LEPRAIOLO83 @Mariano38915107 @OptaPaolo @acspezia Dove hai letto delle scuse? ?? Sai cosa sono veramente delle scus… - emiliogra53 : @tuttonapoli Dries, sei una persona colta e non è da par tuo cadere in questi atteggiamenti. A parer mio hai ragion… - riccardooasara : @The_Jack80 @Robmel1978 @la_rossonera @RibaltaRossoner Leggere che al Milan piace vlahovic ti rende più contento an… - fedeedoscana : @ZeroToTwelve @r_campix @antidisagio1 @CalcioFinanza Tu sai che quelle a carico della Juve sono “ipotesi di reato”?… -