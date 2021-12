Jasmine Paolini e la nuova stagione | l’obiettivo è replicare il 2021 da sogno

Leggi su sportface

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ci sono momenti o annate che cambiano completamente la carriera di uno sportivo. Ciò è avvenuto nelper. La numero 2 d’Italia, dopo una prima metà dicon pochi acuti (l’unico di rilievo il successo nel Wta 125 DI Bol), da settembre ha completamente cambiato marcia. Agli inizi di quel mese la tennista toscana ha infatti conquistato il suo primo titolo Wta a Portoroz. Un successo arrivato assolutamente a sorpresa, in quantoha sconfitto in serie: la rumena Sorana Cirstea, la kazaka Yulia Putintseva e la statunitense Alison Riske. Le seguenti giocatrici erano tutte dinanzi a lei in classifica ed averle battuto è stato un chiaro segnale di crescita dato dalla nativa di Castelnuovo di Garfagnana. Da lì in poi non si è assolutamente fermata. Poche settimane dopo ha ...