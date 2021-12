James Webb | lanciato nello spazio il rivoluzionario telescopio | così scoprirà le origini dell' universo

(Di sabato 25 dicembre 2021) Studiare le galassie più remote per cercare di ricostruire i primi istanti dopo la nascita, ma anche e soprattutto scandagliare le atmosfere degli esopianeti fino ad ora scoperti per ...

Lanciato nello spazio il telescopio spaziale. Un razzo Ariane 5 e' decollato alle 12:20 GMT dal centro spaziale della Guyana per inviare nello spazio il telescopio spaziale, uno strumento che dovrebbe rivoluzionare l'...Si è aperta una nuova era nella storia dell'astronomia: è stato lanciato con successo ilTelescope , il più grande e potente degli osservatori mai costruiti, a bordo di un razzo Ariane 5 dal Kourou Space Center, nella Guyana francese. Chiamato così in onore di un ex direttore ...Nelle intenzioni di chi lo ha ideato dovebbe permettere di osservare le prime galassie apparse dopo il Big Bang ...Lanciato nello spazio il telescopio spaziale James Webb. Un razzo Ariane 5 e' decollato alle 12:20 GMT dal centro spaziale della Guyana per ...