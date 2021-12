Jacobs descrive la sua stagione in 9.80! E augura buon Natale ai lettori della Gazzetta e Sportweek

(Di sabato 25 dicembre 2021) Marcellospite nella redazionedello Sport ci ha raccontato in 9.80 (il record stabilito alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri) la sua

Marcellospite nella redazione della Gazzetta dello Sport ci ha raccontato in 9.80 (il record stabilito alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri) la sua stagione!Il New York Times, in un reportage da Roma a firma di Jason Horowitz ( leggi qui l'originale ),durante una seduta di allenamenti nella Capitale , circondato da increduli atleti ...