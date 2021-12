Israele ha ordinato 100mila pillole antivirali Paxlovid di Pfizer contro il Covid

Advertising

globalistIT : - BluDiChina : @Il_Vitruviano Israele ha mica ordinato decine di milioni di dosi che butterà prontamente nel cesso? - ZenatiDavide : Israele ordina 100mila pillole Pfizer antiCovid: Israele ha ordinato 100.000 pillole antivirali Paxlovid di Pfizer… - ILupobianco : ???? ISRAELE HA ORDINATO 36 MILIONI DI DOSI PFIZER Sono poco più di 9 milioni, e hanno 15 milioni di dosi in eccesso… - consensoinforma : Lockdown fino a quando non farete i #booster ?? Complottismo? No. L'Europa ha ordinato un totale di 10 dosi a perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele ordinato

Globalist.it

Visto chesta facendo da apripista per molte delle attività di Pfizer vedremo cosa accade. Tel Aviv ha100mila pillole antivirali Paxlovid di Pfizer contro il Covid, secondo quanto si legge sul ...ha100.000 pillole antivirali Paxlovid di Pfizer contro il Covid . A darne notizia è il Guardian : il premier Naftali Bennett ha chiuso l'accordo in una conversazione telefonica con ...Paxlovid si è rivelato efficace per quasi il 90% nel prevenire ricoveri e decessi in pazienti ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave ...In Francia si sono registrati oltre 100mila contagi di Covid per la prima volta dall'inizio della pandemia. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese raggiunge una soglia senza precedenti da marzo 20 ...