Inter | il rinnovo di Brozovic entra nel vivo Per il 2022 occhi su Bremer

(Di sabato 25 dicembre 2021) E' un sereno Natale in casa nerazzurra. Squadra in vetta a fine girone di andata, alle viste un gennaio importante con la Supercoppa , poi a febbraio gli ottavi di Champions contro il Liverpool : sarà ...

Advertising

Inter : ?? | RINNOVO L’Inter e @FDimarco insieme fino al 2026 ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Dimarco rinnova fino al 2026 - Dalla_SerieA : Inter, Handanovic: due idee per il futuro, addio o rinnovo - - BBilanShit : @aammaturo @Moncler @Inter Ci paghiamo il rinnovo di Brozovic… ?? - vivoperlinter : L’analisi sulla stagione di #Brozovic -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovo

Brozovic e ilProsegue la campagna rinnovi per l', ultimo in ordine temporale quello di Federico Dimarco , ma ce n'è uno importantissimo da portare a termine nel più breve tempo ...L'ne ha 8 di cui 3 titolarissimi di questa annata, il Milan ne ha 5, ma con nomi altisonanti, ... DA INSIGNE A BELOTTI,O ADDIO? - Fra questi, inevitabilmente, in tanti sono in bilico fra ...Inter, Skriniar sempre più nel cuore di tifosi nerazzurri: grinta, tenacia ed attaccamento alla maglia. I numeri della sua prima parte di stagione.Dopo il rinnovo di Dimarco l'Inter punta a chiudere anche per quello del mediano, circa 6 milioni l'ingaggio. Mercato in entrata: piace Bremer ...