Insegnanti e studenti gay costretti dalla scuola a fare coming out: obbligo presente in un regolamento d'istituto (Di sabato 25 dicembre 2021) Dall'Olanda arriva una storia incredibile: in una scuola studenti e Insegnanti gay sono stati costretti dalla dirigenza dell'istituto a rivelare pubblicamente il loro orientamento sessuale. Se si fossero rifiutati, sarebbe stata la scuola stessa a rendere tutto pubblico. L'articolo .

