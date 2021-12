In vigore da oggi il decreto: obbligo di mascherine all’aperto ed altre misure TESTO Discoteche chiuse fino al 31 gennaio (Di sabato 25 dicembre 2021) Il decreto festività, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (qui il TESTO integrale) è in vigore da oggi. Riproponiamo il comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Green Pass Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilfestività, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (qui ilintegrale) è inda. Riproponiamo il comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Ulterioriurgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduceurgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Green Pass Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro ...

