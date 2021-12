In Italia 14 mln over 65, li protegge un bracciale smart (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic. (Adnkronos) – L’Italia è sempre più un Paese per vecchi. La nostra popolazione, infatti, è la più vecchia d’Europa, con un totale di quasi 14 milioni di over 65, dicui ben 7 milioni sono over 75 (gli over 65 erano meno di 4 milioni solo nel 1951). Secondo l’Istat, nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe arrivare dal 22,6% di oggi al 32-37%1. E in questo quadro aumentano anche le innovazioni tecnologiche per affiancare, assistere e rendere sempre più autonoma la vita degli over 65. E proprio con l’obiettivo per fornire un servizio a 360° gradi a disposizione di figli di genitori anziani o di caregiver, è appena nato Seremy, dispositivo salvavita, prodotto interamente in Italia, semplice da utilizzare e senza installazione, perfetto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic. (Adnkronos) – L’è sempre più un Paese per vecchi. La nostra popolazione, infatti, è la più vecchia d’Europa, con un totale di quasi 14 milioni di65, dicui ben 7 milioni sono75 (gli65 erano meno di 4 milioni solo nel 1951). Secondo l’Istat, nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe arrivare dal 22,6% di oggi al 32-37%1. E in questo quadro aumentano anche le innovazioni tecnologiche per affiancare, assistere e rendere sempre più autonoma la vita degli65. E proprio con l’obiettivo per fornire un servizio a 360° gradi a disposizione di figli di genitori anziani o di caregiver, è appena nato Seremy, dispositivo salvavita, prodotto interamente in, semplice da utilizzare e senza installazione, perfetto ...

