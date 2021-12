Il Volo tra i protagonisti della puntata di Domenica In (Di sabato 25 dicembre 2021) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 26 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quindicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Un Santo Stefano ricco di ospiti in studio per festeggiare le festività natalizie nelle case degli italiani. I tre ragazzi de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significative della loro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album ‘Il Volo Sings Morricone’. Marco Travaglio e il suo legame con Indro Montanelli saranno, invece, il filo rosso dell’intervista nel corso della quale il giornalista presenterà il libro ‘Indro: il 900 – Racconti e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 dicembre 2021) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,26 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quindicesimadi ‘In’ condotta da Mara Venier. Un Santo Stefano ricco di ospiti in studio per festeggiare le festività natalizie nelle case degli italiani. I tre ragazzi de Il, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarannodi un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significativeloro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album ‘IlSings Morricone’. Marco Travaglio e il suo legame con Indro Montanelli saranno, invece, il filo rosso dell’intervista nel corsoquale il giornalista presenterà il libro ‘Indro: il 900 – Racconti e ...

