Il regalo di Natale di “Bridgerton”: la seconda stagione arriva il 25 marzo (Di sabato 25 dicembre 2021) A un anno dal debutto, quando Bridgerton fu resa disponibile su Netflix proprio il giorno di Natale, Shonda Rhimes fa un regalo ai fan. E cioè l’annuncio della data di diffusione della seconda stagione: il 25 marzo. Chiusi i rubinetti delle lacrime versate sul duca, di cui si sentirà la presenza solo tra chiacchiere e pettegolezzi (salvo forse qualche immagine dalla prima stagione), è tempo di pensare al Bridgerton primogenito di famiglia, Anthony. Il protagonista delle prossime puntate della serie. Che da serie record di visualizzazioni è poi stata superata da quella bomba chiamata Squid game. Leggi anche › Bridgerton, Simon il duca di Hastings è fuori dalla seconda ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 dicembre 2021) A un anno dal debutto, quando Bridgerton fu resa disponibile su Netflix proprio il giorno di, Shonda Rhimes fa unai fan. E cioè l’annuncio della data di diffusione della: il 25. Chiusi i rubinetti delle lacrime versate sul duca, di cui si sentirà la presenza solo tra chiacchiere e pettegolezzi (salvo forse qualche immagine dalla prima), è tempo di pensare al Bridgerton primogenito di famiglia, Anthony. Il protagonista delle prossime puntate della serie. Che da serie record di visualizzazioni è poi stata superata da quella bomba chiamata Squid game. Leggi anche › Bridgerton, Simon il duca di Hastings è fuori dalla...

