Il progetto di sartoria per la riqualificazione professionale dei detenuti di San Vittore

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dietro a ogni oggetto c?è un essere umano. Anzi «behind every object, there’s a human». Perché la moda parla un linguaggio internazionale e l?etica pure. È così che inizia il racconto che lega a doppio filoSandi Milano e la Cooperativa sociale Alice, unfinalizzato a costruire una società inclusiva per restituire centralità alla persona e sostenere lo sviluppo attraverso l?artigianalità del made in Italy e le filiere etiche, riqualificando a livellodelle carceri di San, Bollate e Monza. Ma chi si immagina una realtà di borsine di canapa e gadget low cost si sbaglia di grosso.Sanè un?impresa a tutti gli effetti che parla un linguaggio sostenibile ed è certificata Fair ...