Il primo oro dell’atletica a Tokyo | Tamberi | “Ho lanciato una moda ”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Roma – “Houna… vincere le Olimpiadi!”, dirà Gimbodopo l’apoteosi della staffetta della 4×100 alle Olimpiadi, quinto oro azzurro, senza precedenti. Avercene di mode così. Ilè proprio Gimbo, in una notte da Oscar, in tredici minuti di batticuore, quanti ne passano tra la gloria infinita die la volata regale di Jacobs. È “Santa” domenica 1° agosto 2021. L’appuntamento con il destino. I pianeti che si allineano. Ricorderemo l’azzurro che non sbaglia mai, se non a 2,39, la cifra del record italiano. Balla sul mondo senza macchie fino al 2,37, una serie stratosferica, una misura che non baciava dalla notte terribile di Montecarlo, la serata che gli negò il sogno di Rio. Di quella sera resta il gesso, compagno fedele a bordo pedana, e quel “Road to ...