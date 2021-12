Il primo Natale di Luce! Auguri e un obiettivo: dar voce a chi era rimasto... (Di sabato 25 dicembre 2021) Il primo Natale va al di là dei numeri, oltre le cifre. Vola sopra i cuori e allarga gli orizzonti. Questo è il primo Natale di Luce! , un'avventura che abbiamo costruito, che stiamo costruendo, tutti ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilva al di là dei numeri, oltre le cifre. Vola sopra i cuori e allarga gli orizzonti. Questo è ildi, un'avventura che abbiamo costruito, che stiamo costruendo, tutti ...

Advertising

enpaonlus : Il primo Natale di Hola e Micia insieme nella nuova casa con un altro cane e tre gatti - antoniospadaro : L’annuncio di gioia viene dato a pastori sbalorditi. L’uomo spaesato e infreddolito è il primo destinatario del Van… - Tg3web : 'Luca rappresentava il nostro Paese, gli italiani hanno il diritto di conoscere la verità sul suo omicidio'. Al Tg3… - Giusepp73577504 : In occasione del Natale, un primo omaggio ai credenti. - IgorV01519720 : RT @Gigadesires: @mariannaaprile A me non servono numeri, basta solo un nome e un cognome: Camilla Canepa, che il 13 novembre 2020 avrebbe… -